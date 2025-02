Elden Ring Nightreign otrzyma DLC? Taka informacja pojawiła się na Steamie

fot. Bandai Namco

W maju tego roku na rynek trafi Elden Ring Nightreign, czyli spinoff jednej z najlepszych gier 2022 roku, tym razem nastawiony jednak na krótsze sesje i rozgrywkę w kooperacji. Wiemy już, że na premierę tytuł ten zaoferuje osiem grywalnych postaci i ośmiu potężnych bossów do pokonania. Najprawdopodobniej to jednak nie koniec planowanych przez twórców atrakcji i po premierze doczekamy się jeszcze więcej zawartości.

Wynika to z wpisu, który przez chwilę widoczny był na karcie gry na platformie Steam. Jak zauważyli redaktorzy serwisu PCGamer, pojawiła się tam wzmianka o następującej treści:

Dodatkowe DLC - Dodatkowe grywalne postacie oraz bossowie.

Powyższe zdanie szybko zostało usunięte i najprawdopodobniej twórcy pośpieszyli się z publikacją tej informacji, choć nie można wykluczyć również, że był to błąd. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalne informacje.

Warto jednak przypomnieć, że From Software słynie z wysokiej jakości dodatków, a rozszerzenia, takie jak Bloodborne: The Old Hunters czy Elden Ring: Shadow of the Erdtree spotkały się z uznaniem graczy oraz krytyków.

Elden Ring Nightreign - premiera 30 maja na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Produkcja trafi na polski rynek w kilku edycjach: standardowej, Seekers Edition zawierającej steelbook i DLC oraz kolekcjonerskiej, w której skład wejdzie między innymi artbook i figurka Wyldera.

Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z kilkugodzinnego pokazu rozgrywki.