Spider-Man 4 z jednym z największych twardzieli Marvela? Kolejna postać w filmie

O tym, które postacie zobaczymy w filmie Spider-Man 4, spekuluje się w sieci właściwie każdego dnia. W ostatnim czasie jest szczególnie głośno o potencjalnych ekranowych złoczyńcach, których armia na bazie rozmaitych pogłosek rozrasta się w niesłychanym tempie. Sęk w tym, że w gąszczu tych doniesień naprawdę łatwo o przegapienie rewelacji, według których w Brand New Day pojawi się także jeden z największych twardzieli Marvela, Punisher.

Już w styczniu John Rocha w cenionym w świecie popkultury podcaście "The Hot Mic" wyjawił - powołując się na swoje "niezawodne źródło", że odpowiedzialni za MCU chcą w Spider-Man: Brand New Day ukazać walkę Hulka i Pajączka - drugiemu z nich miałby pomagać właśnie Frank Castle. Wielu komentatorów wychodziło jednak z założenia, że informacje te są tyleż niewiarygodne, co po prostu absurdalne.

Po jakimś czasie uznani scooperzy również zaczęli raportować o obecności Hulka w produkcji; zrobili to chociażby dziennikarze serwisu Nexus Point News (według nich Mark Ruffalo ma odegrać "istotną" rolę w przyszłorocznym filmie) czy Den of Nerds, który - powołując się na dwa źródła - przekonywał, że to Hulk w swojej okrutnej wersji (Savage) będzie głównym złoczyńcą Brand New Day.

Portal The Direct przypomina teraz, że jeśli doniesienia o pojawieniu się Zielonego Goliata w Spider-Manie 4 są prawdziwe, to równie zasadne będzie twierdzić, iż w filmie zobaczymy jeszcze Punishera - przy czym nie jest wykluczone, że chodzi tu wyłącznie o jego udział w walce z Hulkiem.

Produkcja Spider-Man: Brand New Day wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.