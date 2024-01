Emmy 2023 - nagrody rozdane! Dominacja Sukcesji, The Bear i Awantury

fot. materiały prasowe

75. gala rozdania nagród Emmy miała odbyć się we wrześniu 2023 roku, ale ze względu na strajki scenarzystów i aktorów została przeniesiona na 15 stycznia 2024 roku. Stąd wśród nominowanych i nagrodzonych seriali znalazły się również produkcje z 2022 roku, jak Czarny ptak, Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera czy Zadzwoń do Saula.

Tegoroczną galę zdominowały trzy tytuły. Najwięcej statuetek zdobyły seriale Sukcesja oraz The Bear. Ta pierwsza produkcja została najlepszym serialem dramatycznym, wygrywając we wszystkich kategoriach aktorskich dla serialu dramatycznego oprócz drugoplanowej aktorki (tutaj zwyciężyła Jennifer Coolidge z serialu Biały lotos). Serial HBO został też doceniony za reżyserię oraz scenariusz. Z kolei The Bear dostał nagrodę dla najlepszego serialu komediowego, również wygrywając we wszystkich kategoriach aktorskich dla komedii oprócz pierwszoplanowej aktorki (zwyciężyła Quinta Brunson z serialu Misja: Podstawówka). Podobnie, jak Sukcesja, produkcję FX wyróżniono za reżyserię i scenariusz. Oba tytuły zdobyły po 6 statuetek.

Z kolei 5 nagród Emmy zdobyła Awantura od Netflixa. Tytuł wygrał statuetki dla najlepszego serialu limitowanego/antologii oraz dla najlepszego aktora, aktorki oraz za reżyserię i scenariusz. Podobnie jak w poprzednich latach serial Zadzwoń do Saula nie zdobył Emmy w żadnej kategorii. To samo spotkało The Last of Us. Zobaczcie poniżej pełną listę zwycięzców.

Emmy 2023 - zwycięzcy

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

Sukcesja

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Sarah Snook - Sukcesja

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jennifer Coolidge - Biały lotos

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Kieran Culkin - Sukcesja

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM

Matthew Macfadyen - Sukcesja

NAJLEPSZY SCENARIUSZ W SERIALU DRAMATYCZNYM

Sukcesja - Jesse Armstrong

NAJLEPSZA REŻYSERIA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Sukcesja - Mark Mylod

NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY

The Bear (Misiek)

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM

Quinta Brunson - Misja: Podstawówka

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM

Ayo Edebiri - The Bear

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM

Jeremy Allen White - The Bear

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

NAJLEPSZA REŻYSERIA W SERIALU KOMEDIOWYM

The Bear - Christopher Storer

NAJLEPSZY SCENARIUSZ W SERIALU KOMEDIOWYM

The Bear - Christopher Storer

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY LUB ANTOLOGIA

Awantura

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Steven Yeun - Awantura

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Paul Walter - Czarny ptak

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Ali Wong - Awantura

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

NAJLEPSZY SCENARIUSZ W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Awantura - Lee Sung Jin

NAJLEPSZA REŻYSERIA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Awantura - Lee Sung Jin