Batman - nowe przecieki o tajnej roli. Czy to będzie ta oczekiwana postać?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Jakiś czas temu czytaliśmy o plotce związanej z filmem Batman, która dotyczyła pokazów testowych. Według niej Warner Bros. testował dwie wersje filmu, które różniły się tajemniczą rolą. W między czasie czytaliśmy inną plotkę o tym, że prawdopodobnie Barry Keoghan tak naprawdę gra nowego Jokera. Nowa pogłoska zgrywa się z obydwoma i prawdopodobnie je łączy.

Joker w Batmanie

Według comicbookmovie.com, opierającego się na swoich źródłach, we wspomnianej testowanej wersji Barry Keoghan gra bezimiennego więźnia w Arkham, który siedzi w celi obok Riddlera (Paul Dano). Widzowie widzą go w cieniu; ma też kilka zdań dialogów. Nie ma bezpośredniego potwierdzenia, że jest on Jokerem, ale sugeruje to złowieszczy, szalony śmiech, jaki się z niego wydobywa. Informatorzy twierdzą, że przypomina on hienę.

Na razie nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tej informacji. Przypomnijmy, że wcześniej w już skasowanym poście w mediach społecznościowych o roli Jokera Barry'ego Keoghana pisał również jego brat.

Batman - nowe zdjęcia

Jedno zdjęcie to Kobieta Kot razem z Mrocznym Rycerzem, a drugie przedstawia postać graną przez Roberta Pattinsona.

Batman

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rolling Stone (@rollingstone)



Batman - premiera w marcu 2022 roku w kinach.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.