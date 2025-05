Marvel pokazuje plakat Ironheart. Tak wygląda nowa bohaterka

fot. materiały prasowe

Ironheart opowiada o bohaterce, która została przedstawiona w MCU w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Zdjęcia do serialu zakończono już w 2022 roku, więc Marvel Studios ma ten projekt od trzech lat i – prawdopodobnie zgodnie z nową strategią – robi wszystko, co możliwe, by dopracować go jak najlepiej. Wiemy, że kilka lat temu pojawiły się duże problemy z jakością, czego ostatnim kinowym przykładem był film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Ironheart wyraźnie nie ma dużego budżetu promocyjnego, ale tym razem przypomniano, że serial nadchodzi.

Ironheart, czyli następczyni Iron Mana

Ironheart - plakat serialu Marvela z Disney+

O czym jest Ironheart?

Serial ma mieć sześć odcinków. Producent Ryan Coogler, który stworzył tę postać w swoim filmie o Czarnej Panterze, powiedział ostatnio, że to serial w stylu Daredevila. Stawka rozgrywa się na poziomie miasta – nie kosmosu ani całego uniwersum. Dodał jednak coś, co sugeruje, że to tylko jedna strona medalu:

– Potem bierzemy to i mieszamy z kosmicznym Marvelem, czyli postaciami, które bardziej pasują do Doktora Strange’a czy WandaVision. Mieszanka Marvela ulicznego i magicznego daje szaloną kombinację.

Riri Williams nie ma bezpośredniego związku z Iron Manem / Tonym Starkiem. Nigdy go nie poznała, a w przeciwieństwie do Kapitana Ameryki nikt nie przekazał jej pałeczki, by stała się następczynią superbohatera. Ten status uzyskała w sposób bardziej symboliczny – jak zapowiada Coogler, Tony Stark miał na nią bezapelacyjny wpływ i stał się dla niej inspiracją. Jednocześnie Riri jest innym człowiekiem i podejmuje inne decyzje.

Premiera Ironheart odbędzie się 24 czerwca 2025 roku na Disney+.