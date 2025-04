fot. ABC // FX

Chirurdzy powrócą z 22. sezonem. Według serwisu Deadline będzie liczyć 18 odcinków, tak jak poprzednia seria. Ellen Pompeo będzie nadal pełnić funkcję producentki wykonawczej i narratorki. Oczekuje się, że ponownie powtórzy swoją rolę Meredith Grey. Pompeo ograniczyła swoją obecność na ekranie w 20. sezonie i od tego czasu pojawia się w powracającej roli.

Pozostali członkowie obsady Chirurgów w zeszłym roku zawarli umowy, które umożliwiają im powrót do swoich ról w kolejnych sezonach. Źródła twierdzą, że wszyscy są gotowi wrócić na plan. Chodzi m.in. o Chandrę Wilson (Bailey), Jamesa Pickensa Jr. (Richard), a także Kevina McKidda (Owen), Kim Raver (Teddy), Camillę Luddington (Jo) i Caterinę Scorsone (Amelia).

Ponadto ABC przedłużyło o kolejny sezon proceduralny serial dramatyczny 9-1-1. Według Deadline nowa seria będzie liczyć 18 odcinków, w których obejrzymy kolejne perypetie policjantów, ratowników medycznych, strażaków i dyspozytorów, ratujących życia mieszkańców Los Angeles. W serialu stworzonym przez Ryana Murphy'ego, Brada Falchuka i Tima Mineara występują Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Jennifer Love Hewitt, Ryan Guzman, Aisha Hinds, Kenneth Choi i Gavin McHugh.

Do tego Will Trent dostał zielone światło na wyprodukowanie 4. sezonu, który będzie liczył 18 odcinków. Serial skupia się na tytułowym agencie specjalnym, który został porzucony zaraz po urodzeniu i przeżył trudne dojrzewanie w przeciążonym systemie opieki zastępczej w Atlancie. Teraz jest zdeterminowany do tego, by wykorzystać swój wyjątkowy punkt widzenia, aby nikt nie został porzucony tak jak on.

Również Rekrut dostał od ABC nowy sezon. Nathan Fillion powróci jako John Nolan w 8. serii. Również nowa komedia Shifting Gears z Timem Allenem i Kat Dennings dostała 2. sezon, który będzie liczyć 10 odcinków.

Jeszcze nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Doktora Odysseya, który zadebiutował w 2024 roku. Opowiadał o lekarzu na pokładzie luksusowego statku wycieczkowego, gdzie mały, ale doświadczony zespół medyczny radzi sobie z nietypowymi kryzysami zdrowotnymi i relacjami między sobą, będąc daleko od brzegu. ABC nie podjęło decyzji czy zamówi 2. sezon serialu z Joshuą Jacksonem.