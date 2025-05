Spider-Man 4 – szukają aktora w typie Harry’ego Dickinsona. Czy to nowy złoczyńca?

fot. Marvel

Spider-Man 4, czyli Spider-Man: Brand New Day, ma być kręcony już za kilka miesięcy, gdy tylko Tom Holland skończy prace na planie Odysei Christophera Nolana. Nowy przeciek od, jak zawsze dobrze poinformowanego, Daniela Richtmana mówi nam, że trwają castingi do głównych ról. Według jego źródeł obecnie poszukiwany jest aktor w typie Harrisa Dickinsona, którego widzowie ostatnio oglądali obok Nicole Kidman w Babygirl. Co to może oznaczać?

Złoczyńcy Spider-Mana 4

Według ostatnich przecieków w filmie mamy zobaczyć aż trzech złoczyńców: Scorpiona, Boomeranga oraz Tombstone’a. Z nich tylko ten pierwszy, grany przez Michaela Mando, pojawił się we wcześniejszych filmach. To może oznaczać, że aktor w typie Dickinsona może być poszukiwany do jednej z pozostałych dwóch ról.

Nie jest jednak wykluczone, że to nie jedyne postacie, które odegrają ważne role w nowej historii. Z fabuły wiemy, że Peter Parker uda się na studia, na których pozna między innymi postać graną przez Sadie Sink. Biorąc pod uwagę, jak wygląda Harris Dickinson, od razu wielu zaczęło spekulować, że mowa jest o Harrym Osbornie, którego fani znają z komiksów oraz poprzednich wersji Spider-Mana z Tobeyem Maguirem i Andrew Garfieldem. Ten bohater, który w komiksach był wrogiem Pajączka znanym jako Zielony Goblin, jeszcze nie zadebiutował w MCU.

Na razie wszystko pozostaje spekulacją i teorią, ponieważ twórcy filmu Marvela trzymają wszystkie informacje w tajemnicy. Najpewniej wraz z rozpoczęciem zdjęć do sieci trafią jakieś konkretniejsze doniesienia.

Premiera Spider-Man: Brand New Day w 2026 roku.