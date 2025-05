Mission: Impossible - The Final Reckoning prawie miało scenę po napisach. Dlaczego z niej zrezygnowano?

fot. materiały prasowe

Christopher McQuarrie, reżyser widowiska Mission: Impossible - The Final Reckoning, w rozmowie z USA Today ujawnił, że prawie nakręcili scenę po napisach. Planowali ją mniej więcej w połowie prac na planie, gdy mieli już zrealizowane ostatnie dziesięć minut filmu.

Mission: Impossible - The Final Reckoning bez sceny po napisach

To właśnie wtedy McQuarrie skonsultował pomysł z Tomem Cruise’em. Aktor, a zarazem producent serii, uznał jednak, że dodatkowa scena nie jest potrzebna. Reżyser wspomina:

– Przyszedłem do Toma i powiedziałem: "Słuchaj, chciałbym, abyś zobaczył całość, zanim ci to pokażę, ale mamy za kilka dni kręcić tę scenę po napisach i po prostu spójrz na to". Odpowiedział mi po chwili: "Wiesz co? Skasuj plan na sobotę, ponieważ to jest zakończenie filmu. To jest to".

Mimo że mieli już zaplanowane zdjęcia na kolejne dni, sekwencję anulowano.

Dziennikarz dopytał reżysera, co konkretnie miała zawierać scena. McQuarrie odmówił odpowiedzi, tłumacząc, że może to jeszcze wykorzystać w innym filmie. Nie doprecyzował, czy chodzi o zupełnie nowy projekt, czy potencjalną kolejną część Mission: Impossible. Na ten moment The Final Reckoning zapowiadane jest jako finał serii.