Don "The Dragon" Wilson, Cynthia Rothrock i inne legendy kina akcji w zwiastunie Black Creek

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Black Creek to niezależny film akcji utrzymany w stylistyce westernu, skierowany do widzów wychowanych na kinie kopanym lat 80. i 90. Gwiazdą, główną producentką, współscenarzystką oraz inicjatorką całego projektu jest legendarna Cynthia Rothrock. Aktorka zebrała znane twarze z epoki, by wspólnie nakręcić coś, w czym znów mogą zabłysnąć swoimi umiejętnościami. Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun.

Ranking stworzeń z animacji Disneya i Pixara. Zwierzęta, roboty, kosmici i Stitch!

Black Creek – zwiastun

W rolę głównego antagonisty wcielił się Richard Norton, który niespodziewanie zmarł w maju 2025 roku. Aktor wielokrotnie grał z Cynthią Rothrock w latach 80. i 90. Zobaczcie zwiastun i oceńcie sami:

Na ekranie pojawią się takie osoby jak Don "The Dragon" Wilson, Keith Cooke (King of the Kickboxers), Keith Vitali (Bez odwrotu), Patrick Kilpatrick (znany z ról czarnych charakterów w kinie akcji) oraz Benny "The Jet" Urquidez, którego walka z Jackiem Chanem w hicie Interes na kółkach jest uważana za jedną z najlepszych w historii.

W projekcie wzięli udział również tacy weterani jak Olivier Gruner oraz Billy Blanks, jednak – jak przyznała Rothrock – nie pojawią się oni w finalnej wersji filmu, ponieważ nagrane z nimi materiały zostały wycięte i pozostawione na ewentualną kontynuację.

Black Creek – opis fabuły

Historia opowiada o siostrze szeryfa, która szuka zemsty na przywódcy grupy bandytów po tym, jak brutalnie zamordował jej brata, jego żonę i całą rodzinę.

Black Creek ma zadebiutować w VOD w czerwcu 2025 roku.