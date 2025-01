Marvel Rivals z nowym rekordem! To zasługa Fantastycznej Czwórki i 1. sezonu

Fot. Marvel

11 stycznia w grze Marvel Rivals wystartował 1. sezon. Wprowadził on nie tylko nową zawartość kosmetyczną, ale też kolejnych grywalnych bohaterów, konkretnie członków Fantastycznej Czwórki: Pana Fantastycznego, Niewidzialną Kobietę, Ludzką Pochodnię oraz Stwora.

Wygląda na to, że nowości zachęciły graczy do zabawy, bo sieciowa strzelanka NetEase Games pobiła kolejny rekord na Steam. Jak wynika z danych opublikowanych przez serwis SteamDB, grę jednocześnie sprawdzało 644269 osób. To najwyższy wynik w historii tej produkcji, który jednocześnie zapewnił temu tytułowi 14. miejsce w zestawieniu najpopularniejszych gier na Steam. Wyprzedził on między innymi Apex Legends, Path of Exile 2, Valheim i Terrarię.

Marvel Rivals dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.