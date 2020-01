Do finału Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach zostało jeszcze trochę czasu i nie wiadomo, jak wpłynie na Arrowverse. Widzimy jednak nowe zdjęcia z nadchodzącego 10. odcinka pierwszego sezonu serialu Batwoman, który zatytułowano How Queer Everything Is Today!.

Finałowy odcinek zadebiutuje na The CW już 19 stycznia. W głównych rolach występują Ruby Rose, Dougray Scott oraz Rachel Skarsten. Zobaczcie zdjęcia:

Batwoman - 1. sezon, odcinek 10.