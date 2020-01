Morbius - kiedy zwiastun filmu o wampirze z komiksów Marvela?

W końcu dowiemy się czegoś o filmie Morbius. Według Daniel Richtmana, dziennikarza, którego doniesienia bardzo często się sprawdzają, studio Sony Pictures wypuści pierwszy zwiastun superprodukcji w dniach 13-17 stycznia 2020 roku. Ma to sens, ponieważ wówczas w kinach debiutuje ich wielki tytuł w postaci Bad Boys For Life, do którego mogą dołączyć ten zwiastun.

Szczegóły fabuły nie są znane poza tym, że film oparty jest na komiksie Marvela o słynnym wrogu Spider-Mana. Daniel Espinosa stoi za kamerą, a tytułową rolę gra Jared Leto.

Przypomnijmy, że choć jest to komiksowy film, główny bohater jest wampirem. Nie wiadomo, czy będzie on powiązany z którymś uniwersum. Być może Sony powiąże go jakoś z Venomem, którego gra Tom Hardy.

Morbius - premiera 31 lipca 2020 roku.