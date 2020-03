Ben Affleck lepiej wspomina prace nad Batman V Superman niż Ligą Sprawiedliwości

Ben Affleck przy okazji promocji filmu The Way Back, udziela licznych wywiadów, w których często odnosi się do swojej przeszłości i momentu kariery, kiedy jeszcze był Batmanem. Podczas rozmowy z GQ, przyznał między innymi, że o wiele lepiej "bawił" się na planie filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z Zackiem Snyderem niż pracując nad produkcją Liga Sprawiedliwości.

Aktor twierdzi, że był podekscytowany możliwością wcielenia się w kultową postać z komiksów DC i świetnie bawił się zakładając charakterystyczny kostium po raz pierwszy na planie filmu z 2016 roku. Tego samego entuzjazmu nie udało się przenieść na film Liga Sprawiedliwości, który dotknięty został osobistą tragedią Zacka Snydera oraz też wieloma problemami zakulisowymi.

Affleck ponownie poruszył też temat rozmów na temat jego powrotu w filmie solowym o Batmanie i możliwości jego wyreżyserowania.

W pewnym momencie odkryłem, że straciłem entuzjazm i pasję do tego projektu, pomyślałem, że powinien to zrobić ktoś, dla kogo jest to ogromne marzenie. Było dla mnie jasne, że nadszedł czas iść dalej.

Ostatecznie za kamerą stanie Matt Reeves, a w głównej roli zobaczymy Roberta Pattinsona. Premiera w 2021 roku.