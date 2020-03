The Batman - Zoë Kravitz o intensywnych przygotowaniach do roli Catwoman

Zoë Kravitz może być niesamowicie zajęta, dzieląc czas między High Fidelity Hulu, Wielkie kłamstewka HBO i The Batman Matta Reevesa - ale to nie znaczy, że nie musiała poświęcić kilku miesięcy, by nabrać formy do roli Seliny Kyle/Catwoman. Podczas wywiadu w podcaście Questlove Supreme iHeartRadio, Kravitz nazwała zarówno swoje fizyczne przygotowanie, jak i same zdjęcia bardzo intensywnymi. Opisała proces pokazywania się w Londynie na kilka miesięcy przed rozpoczęciem filmowania, w trakcie którego przysposabiała superbohaterskich walk. Aktorka bardzo pochwaliła pracę Roberta Pattinsona. W rozmowie wspomniała też o podążaniu śladami aktorek takich jak Eartha Kitt, Michele Pfeiffer i Halle Berry.

Jest bardzo intensywnie. Zaczęliśmy zdjęcia dwa tygodnie temu, ale wcześniej byłam w Londynie przez kilka miesięcy, po prostu się kształciłam, trenowałam, uczyłam walk.

Dodała, że zdjęcia potrwają dość długo, a zakończą się w lecie. Kravitz już w styczniu w jednym z wywiadów wspominała, że wraca do domu obolała po treningu, jednak dopiero w połowie lutego pojawiły się wieści, że przywdziała już kostium na planie.

Byłam zdecydowanie bardzo podekscytowana, gdy dostałam tę rolę. Cóż, zwykle, gdy dostajesz pracę, cieszysz się ty, rodzice, agent, bliscy przyjaciele. Jednak gdy pojawiła się informacja prasowa, dostałam więcej SMS-ów i telefonów niż w dniu moich urodzin czy ślubu. Zrozumiałam, ile to znaczy nie tylko dla mnie, ale też dla wielu ludzi - kulturowo. Fani tego świata są naprawdę oddani. To było trochę przerażające, ale też zawsze, gdy denerwuję się z jakiegoś powodu, to czuję, że popycha mnie to w lepsze miejsce, więc cieszę się z tych nerwów. Jeśli zaczniesz się zbytnio koncentrować na tym, co ludzie pomyślą, robisz sobie niedźwiedzią przysługę. Kierujesz swoją energię w złe miejsce. Chciałabym, rzecz jasna, zadowolić fanów i mam nadzieję, że spodoba im się to, co robię z tą rolą, ale teraz muszę wejść w tę rolę po swojemu i zapomnieć o reszcie świata.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata.