Black Adam - Doctor Fate pojawi się w filmie? Tak sugeruje opis castingu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Black Adam to jeden z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Wcześniej aktor przy okazji promocji filmu Jumanji: Następny poziom zapowiadał, że w filmie ma pojawić się klasyczny zespół superbohaterów DC, Justice Society of America. Te słowa padły z ust aktora, kiedy akurat Kevin Hart pytał się o rolę pomocnika Black Adama. Wtedy też Johnson zdradził udział JSA w filmie i stwierdził żartobliwie, że może tam byłoby dla niego miejsce.

Do dziś nie mamy oficjalnego potwierdzenia tego, że taka drużyna w filmie się pojawi, bo słowa aktora mogły być tylko igraniem z oczekiwaniami fanów lub zostały wypowiedziane w żartobliwym tonie. Teraz jednak portal Illuminerdi informuje, że Warner Bros. szuka aktora w wieku 40-50 lat, który miałby zagrać "silną rolę drugoplanową". Postać opisywana jest jako "Wieczny mistrz sztuk mistycznych". Fani komiksów doskonale połączą to z bohaterem podobnym do konkurencyjnego Doktora Strange'a, którym może być własnie Doctor Fate.

Zobacz także:

W komiksach Black Adam był zarówno wrogiem, jak i sojusznikiem JSA. Organizacja superbohaterów po raz pierwszy pojawiła się w 1941 roku i znana jest jako pierwsza grupa komiksowych superbohaterów w historii. Twórcami są Sheldon Mayer i Gardener Fox. Wśród pierwszych członków ekipy znaleźli się Doctor Fate, Hour-Man, Spectre, Sandman, Atom, The Flash, Green Lantern oraz Hawkman.

Black Adam ma trafić do kin 22 grudnia 2021 roku.