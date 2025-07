Filmowy wehikuł czasu: klasyka SF zawita ponownie do księgarń

Rebis

Wehikuł Czasu to seria science fiction Domu Wydawniczego Rebis, w której ukazują się klasyczne powieści i zbiory opowiadań. Seria liczy już ponad 50 tytułów - a najnowszy tom ma się ukazać jeszcze w lipcu.

Nowością w serii będzie powieść Harry'ego Harrisona zatytułowana Filmowy wehikuł czasu. Kanwą opowieści jest założenie, że najlepiej nakręcić film historyczny... przenosząc się w czasie i wykorzystując realnie istniejącą scenografię. Co może pójść nie tak z tak błyskotliwym pomysłem?

Filmowy wehikuł czasu trafi do sprzedaży już 27 lipca Książka będzie liczyła 224 strony.

Filmowy wehikuł czasu - opis i okładka

Źródło: Rebis

Jedyny powód, dla którego Wikingowie osiedlili się w Ameryce? Decyzja o nakręceniu filmu pokazującego, jak Wikingowie osiedlili się w Ameryce!

Po co płacić za kostiumy, scenografię, rekwizyty, zatrudniać aktorów i mnóstwo statystów, skoro barwne, dramatyczne wydarzenia XI wieku mogą się rozgrywać na naszych oczach?

Reżyser Barney Hendrickson postanawia wykorzystać wynalazek profesora Hewitta, by przenieść się do roku 1000 i nakręcić tani, hiperrealistyczny film o odkryciu Ameryki przez wikingów. Czy coś może pójść nie tak? Początkowo pewnych trudności nastręcza skłonienie do współpracy skandynawskich wojowników, ale czegóż nie załatwi porządna whisky…

Potem już tylko kilka, hmm, drobnych przeszkód i gotowe!!! Wiking Kolumb, najbardziej realistyczny film historyczny wszech czasów już na ekranach!