Oryginalnie to nie [SPOILER] miał się pojawić w Ironheart. Dlaczego się na niego zdecydowano?

Serial Ironheart spełnił marzenie fanów komiksów Marvela i wprowadził potężnego Mefisto, w którego wcielił się Sacha Baron Cohen, również faworyt fanów do tej roli. Złowrogi i podstępny diabeł zawiązał pakt z główną bohaterką i stał też za poczynaniami serialowego złoczyńcy, The Hooda. Oryginalnie mogło być zupełnie inaczej.

The Hood w komiksach Marvela swoje moce czerpał ze świata należącego do Dormammu, innego potężnego złoczyńcy, który zadebiutował w Kinowym Uniwersum Marvela w filmie Doktor Strange z 2016 roku. Wiele wskazywało na to, że serial podążał podobną ścieżką, ale w ostateczności doszło do fabularnego zwrotu akcji, który zdradził, że to Mefisto był za wszystko odpowiedzialny. Zoie Nagelhout, producentka wykonawcza serialu, w rozmowie z Variety przyznała, że nie zawsze tak miało być:

Jeśli spojrzycie na komiksy, to zauważycie, że moce Parkera były powiązane z Dormammu, który też jest potężną postacią w MCU. To byłoby ekscytujące móc go wykorzystać. Jednak w trakcie tworzenia serialu uznaliśmy, że Mefisto bardziej pasował do tego, o czym mówi nasza produkcja. [Mefisto] zaoferował lepsze powiązanie z wątkami, które przedstawiliśmy, takimi jak ambicje czy koszt stojący za otrzymaniem tego, czego się najbardziej pragnie. To było oczywiste, że to musiał być on.

