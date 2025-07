Superman zarobi znacznie mniej niż przewidywano? Przedsprzedaż biletów rzekomo zwolniła

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że aktorskie DCU wystartuje z hukiem, a Superman nie tylko otrzyma dobre recenzje, ale też zarobi na siebie ogromne pieniądze w globalnym box office. Osoby i serwisy specjalizujące się w tworzeniu wyliczeń i przewidywań do tej pory mówiły o otwarciu rzędu 185 - 200 mln dolarów. Jakiś czas później ta kwota się zmniejszyła i przewidywano już 125 - 145 mln dolarów z USA. Jaki wynik przewiduje się teraz? Jest znacznie gorzej.

Nie podano jeszcze oficjalnych informacji na temat budżetu filmu, lecz można zakładać, że oscyluje on w okolicach 200 - 250 mln dolarów. W plotkach padała liczba 225 mln bez kosztów promocji, a na pewno da się zauważyć, że ta odbywa się na ogromną skalę. Warner Bros. Pictures i DC Studios usiłują wypromować swoje dzieło na każdy możliwy sposób, a w ostatnich dniach Superman jest w stanie wyskoczyć z lodówki, żeby zachęcić do obejrzenia nowej produkcji.

Nowe przewidywania serwisów analizujących box office wskazują, że otwarcie mogłoby spaść poniżej 100 mln dolarów. Innego zdania jest scooper Jeff Sneider, który często miał rację w przeszłości. W podcaście The Hot Mic dodał, że nie jest fanem przewidywań box office, ale podzielił się też informacjami, które zasłyszał:

Słyszałem, że przedsprzedaż biletów na Supermana zwolniła. Niektóre moje źródła mówią o otwarciu w okolicach 100 mln dolarów. Byłem zbyt odważny mówiąc, że film zarobi 160 - 175 mln. To, co teraz jest bardziej realistyczne, to okolice 120 - 140 mln dolarów. Przewidywania to nonsens. M3GAN 2.0 miała mieć otwarcie w wysokości 45 mln dolarów, a zebrała 10. To największy scam w Hollywood.

Otwarcie rzędu 100 - 150 mln dolarów nie byłoby jeszcze klapą, ale nie dawałoby powodów do zadowolenia szefostwu Warnera, które liczy, że franczyza DC w końcu podniesie się z kolan. James Gunn w przeszłości przyznawał, że jemu wystarczyłoby zwrócenie kosztów produkcji na sam początek, ale to mogłoby być za mało, żeby uzasadnić istnienie nowego uniwersum. Warto jednak pamiętać, że to ciągle prognozowane otwarcie wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, więc film nadal może dużo zarobić na świecie.

