Popularny i krytykowany serial Netflixa wraca. Kto zagra w 5. sezonie?

fot. Netflix

Mamy nowe informacje na temat obsady 5. sezonu Emily w Paryżu. Bryan Greenberg wróci do roli Jake'a, kolejnego Amerykanina mieszkającego we Francji. Na ekranie ponownie zobaczymy również Michèle Laroque jako Yvette, dobrą przyjaciółkę Sylvie. To nie będą jedyne znajome twarze.

5. sezon hitu Emily w Paryżu - obsada i premiera

W obsadzie 5. sezonu Emily w Paryżu są także: Lily Collins w głównej roli, Paul Forman jako Nico, Leroy-Beaulieu jako Sylvie, Ashley Park jako Mindy, Lucas Bravo jako Gabriel, Samuel Arnold jako Julien, Bruno Gouery jako Luc, William Abadi jako Antoine, Lucien Laviscount jako Alfie, Eugenio Franceschini jako Marcello, Thalia Besson jako Genevieve i Arnaud Binard jako Laurent G. Wcześniej potwierdzono, że w 5. sezonie ponownie pojawi się również księżniczka Jane, grana przez Minnie Driver.

Na jakim etapie są prace nad 5. sezonem? Obecnie trwają zdjęcia w Paryżu. Wcześniej kręcono cztery tygodnie w Rzymie. Premiera w Netflixie jest zaplanowana na 2025 rok, nie ma jednak ustalonej dokładnej daty.

