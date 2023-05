BlizzCon 2023 - poznaliśmy datę wydarzenia. Impreza powraca po roku przerwy

fot. Blizzard

Blizzard ujawnił, że BlizzCon 2023 odbędzie się w dniach 3-4 listopada tego roku w Anaheim Convention Center w Kalifornii. Warto przypomnieć, że w roku 2022 wydarzenie nie odbyło się wcale, a w roku 2021, z uwagi na pandemię koronawirusa, zdecydowano się na zorganizowanie go jedynie w formie transmisji w sieci.

Szczegóły na temat planowanych atrakcji nie zostały jeszcze ujawnione. Można jednak spodziewać się, że dowiemy się tam czegoś więcej na temat gier tworzonych i rozwijanych przez Blizzard, takich jak World of Warcraft: Dragonflight, Diablo 4 czy Overwatch 2. Oprócz tego odbędą się również koncerty oraz konkursy. Najpewniej osoby, które nie będą w stanie wybrać się do Stanów Zjednoczonych ponownie będą mogły zakupić wirtualny bilet, by brać udział w wydarzeniu online i uzyskać także dostęp do wyjąkowych, cyfrowych bonusów.