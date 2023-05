Diablo 4 - premierowy zwiastun gry. W tle piosenka Billie Eilish

fot. Blizzard

Chociaż do premiery Diablo 4 zostało jeszcze trochę czasu, to firma Blizzard już teraz zdecydowała się opublikować w sieci "premierowy" zwiastun i tym samym przypomnieć graczom o zbliżającym się debiucie. W materiale zadbano o nowe sceny: widzimy między innymi zdolności wszystkich pięciu klas postaci, a także zupełnie nowych, niepokazywanych wcześniej bossów świata, z którymi już w czerwcu przyjdzie się zmierzyć herosom przemierzającym mroczne i niebezpieczne lokacje w Sanktuarium.

Co ciekawe, w tle materiału możemy usłyszeć utwór You Should See Me in a Crown autorstwa Billie Eilish. Patrząc na komentarze można jednak odnieść wrażenie, że ten nietypowy wybór nie do końca przypadł do gustu widzom.

Diablo 4 - premierowy zwiastun gry

Diablo 4 zadebiutuje już 6 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Osoby, które zdecydują się na zakup droższego wydania z podtytułem Ultimate Edition będą mogły rozpocząć przygodę o kilka dni wcześniej - od 2 czerwca.