Zapowiedziano powrót prawdziwej legendy! Klasyk z pierwszego PlayStation zostanie odświeżony

fot. Square Enix

Jeszcze przed czerwcowym State of Play doszło do dwóch interesujących wydarzeń, które rozbudziły nadzieje fanów kultowego Final Fantasy Tactics. Niedawno o grze wspomniał Jason Schreier — dziennikarz Bloomberga, znany ze świetnej znajomości zakulisowych informacji z branży gier. Wkrótce później informację o wydarzeniu Sony opublikował reżyser Tactics, Yasumi Matsuno... tylko po to, by niedługo potem usunąć wpis. Teraz jednak nie musimy już spekulować ani trzymać kciuków — remaster gry został oficjalnie zapowiedziany i zadebiutuje już 30 września tego roku. Gracze będą mogli wybierać pomiędzy klasyczną oprawą i rozgrywką, a odświeżoną wersją.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - zwiastun

Final Fantasy Tactics to spin-off popularnej serii jRPG, który stawia na taktyczną rozgrywkę prowadzoną na trójwymiarowych arenach podzielonych na kwadratowe pola. Produkcja zadebiutowała w 1997 roku na konsoli PlayStation, a dziesięć lat później doczekała się rozszerzonej wersji na PSP. O remasterze mówiło się od dawna — pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się już w 2021 roku.