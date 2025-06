Czy Hollywood wykorzystuje AI od lat? To studio połączy pracę algorytmów i artystów

fot. materiały prasowe

Dziennikarka Lila Shapiro, znana z artykułu, który wyciągnął na światło dzienne nadużycia seksualne dokonywane przez Neila Gaimana, w swoim nowym tekście dotknęła tematyki AI. Wpierw autorka opisała swoje spotkanie z założycielkami nowego studia filmowego, które ma na celu połączyć pracę artystów i nowej technologii.

Natasha Lyonne i Maya Mooser postanowiły stworzyć "etyczne" studio nazwane Asteria – oparte na "czystym" modelu AI, trenowanym na legalnie licencjonowanych danych. Ich celem było połączenie technologii z filmowym rzemiosłem. Zespół technologiczny Moonvalley opracował model Marey, szkolony m.in. dzięki współpracy z archiwami i twórcami. Firma zebrała ponad 100 milionów dolarów i współpracuje z uznanymi twórcami efektów specjalnych i reżyserami.

Asteria ma wykorzystywać AI jako narzędzia wspierające twórczość – przykładem jest muzyczny teledysk z rysunkami Paula Floresa przekształconymi przez AI w animowany świat. Studio pracuje nad nowymi projektami, m.in. serialem animowanym oraz filmem sci-fi Lyonne, tworzonym wspólnie z Brit Marling i Jaronem Lanierem.

Czy AI od dawna jest wykorzystywane w Hollywod?

Pomimo tego pozytywnego wstępu Shapiro dotknęła także tych bardziej brutalnych informacji powiązanych ze sztuczną inteligencją. Artykuł opisał przypadek firmy Runway, zajmującej się pracą nad narzędziami AI, która została pozwana przez artystów.

Jeden ze współzałożycieli Cristóbal Valenzuela spotkał się z Michaelem Burnsem z Lionsgate. Dzięki Runway można było tworzyć filmy za 50 mln, które wyglądały na produkcje za 100 mln. Wiosną 2024 wycena Runway przekroczyła 3 mld dolarów – więcej niż Lionsgate. Studio planowało udostępnić archiwalne filmy do treningu modeli AI. Burns był zdumiony tempem rozwoju: „Potrzebujemy czegoś, a oni mają to za tydzień.” Dzięki Runway można było generować zwiastuny filmów przed ich nakręceniem, a nawet przekształcać stare tytuły w nowe formaty – np. wersje anime. Produkcja kosztownych scen, jak 10 000 żołnierzy w śnieżycy, spadała z milionów do 10 tys. dolarów. Lionsgate zaczęło współpracę z Runway, m.in. by tworzyć zwiastuny filmów przed ich nakręceniem, a także przerabiać stare produkcje na nowe formaty (np. anime).

Choć oficjalnych przypadków użycia AI w filmach jest niewiele, technologia była wykorzystywana m.in. w filmie Wszystko wszędzie naraz. Studia zachowują dyskrecję z obawy przed reakcją związków zawodowych. W rzeczywistości AI coraz częściej wykorzystywana jest nieformalnie – do grafik, storyboardów, a nawet projektowania kostiumów, często z pominięciem artystów.

Związki zawodowe, jak SAG-AFTRA, wprowadziły mechanizmy kontroli, jednak wiele próśb o użycie AI pozostaje nieoficjalnych. Spadające dochody artystów i naciski czasowe zwiększają pokusę sięgania po AI mimo wątpliwej jakości wyników. Technologia nie zawsze spełnia oczekiwania – storyboardy czy generowane efekty bywają niedokładne, a narzędzia często nie dorównują tradycyjnym metodom. Mimo to producenci uznają, że dla większości widzów różnica jakościowa jest niezauważalna, a oszczędność – ogromna.

Lila Shapior w swoim artykule odniosła się jeszcze do kilku innych opinii artystów na temat AI, np. do słów zmarłego już Davida Lyncha, który porównał AI do ołówka: każdy może go używać, ale nie każdy potrafi.

Pełen artykuł z Vulture można przeczytać tutaj.