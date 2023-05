Nicolas Cage pojawi się w grze. Słynny aktor trafi do Dead by Daylight

fot. youtube.com

Na oficjalnym kanale Dead by Daylight pojawił się interesujący teaser zdradzający, że do gry w jakiejś formie trafi Nicolas Cage. Z opisu dowiadujemy się, że aktor ma zaliczyć "rolę życia". Szczegóły niestety nie zostały jeszcze ujawnione, ale więcej informacji mamy dostać już niebawem, bo 5 czerwca tego roku.

Dead by Daylight - teaser zapowiadający Nicolasa Cage'a

Dead by Daylight jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. To asymetryczny, sieciowy horror, w którym grupa graczy zmaga się z potężnym zabójcą. Produkcja zasłynęła między innymi z dodatków wprowadzających elementy innych dzieł popkultury. Przez lata gra doczekała się między innymi rozszerzeń związanych z takimi markami, jak Resident Evil, Hellraiser, Halloween, Stranger Things czy Silent Hill.