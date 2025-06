Plotki się sprawdziły. AI ze Spider-Mana wraca jako android!

fot. Marvel

Reklama

E.D.I.T.H. (Even Dead, I'm The Hero) powróci w nowej, ludzkiej wersji - te informacje potwierdził portal Deadline, informując o obsadzeniu Emily Hampshire (Schitt's Creek, 12 małp) w tej roli. Tym samym potwierdziły się doniesienia scoopera Daniela Richtmana, o których niedawno wspominaliśmy. Przypomnijmy, że jest to sztuczna inteligencja odpowiadająca za bezpieczeństwo i obronę, stworzona przez Tony'ego Starka. W MCU została ona przekazana Peterowi Parkerowi po śmierci Iron Mana w filmie Spider-Man: Daleko od domu.

Rzecznik prasowy Marvela nie skomentował doniesień o roli Emily Hampshire.

fot. materiały prasowe

Do obsady serialu Vision Quest należą również Paul Bettany (Biały Vision), James Spader (Ultron), T'Nia Miller (Jocasta), Faran Tahir (Raza), Todd Stashwick i Ruaridh Mollica. Przypomnijmy, że produkcja jest 3. częścią trylogii, w której skład wchodzą WandaVision oraz To zawsze Agatha.

Produkcja ma zadebiutować w 2026 roku na platformie streamingowej Disney+.

Zobacz także: Marvel jednak to zrobił. Mocarz pokazany w spocie Fantastycznej 4

Marvel - ulubione shipy [TOP 10]