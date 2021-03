BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 116-119. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Justyna Rojek/ East NewsFot. Justyna Rojek/ East News

BrzydUla 2 nadal utrzymuje zainteresowanie widzów, które pomimo ponad 100 odcinków w ogóle nie słabnie. Świetna oglądalność na TVN7 i Player.pl jest wciąż tego dobrym dowodem. Co prawda, nie wszystko do tej pory udawało się pod kątem jakości fabularnej, ale widzowie nie narzekają. Do końca sezonu coraz bliżej, bo pamiętajmy, że serial ma 180 odcinków.

BrzydUla 2 - odcinki 116-119 - co się wydarzy?

Według najnowszych informacji te odcinki będą kluczowe dla tego serialu, bo twórcy poświęcą więcej czasu małżeństwu Dobrzańskich. Po tym, jak w poprzedzających odcinków pokazano ich pracy nad tym, by się pogodzili, znów dojdzie do problemu. Chodzi o konsekwencje wspólnej nocy Pauliny i Marka w domu Dobrzańskich podczas, gdy Ula była na wakacjach z dziećmi. Możemy być pewni, że ten wątek utrzyma widzów przed telewizorem na kolejne odcinki.

BrzydUla 2 - obsada

Na czele obsady są Julia Kamińska oraz Filip Bobek czyli jej serialowy mąż - Marek, Kamińska wróciła po przerwie w 111 odcinku. Łukasz Simlat wciela się Adama Turka, Łukasz Garlicki Sebastiana, Małgorzata Socha Violettę Kubasińską-Hu, Maja Hirsch występuje w roli Pauliny Febo, a Mariusz Zaniewski portretuje jej brata Aleksa Febo. Dorota Pomykała wciela się w Alę, Krzysztof Czeczot Maćka, natomiast Marek Włodarczyk gra ojca Dobrzańskiej. Na ekranie nie oglądamy już Magdaleny Koleśnik w roli Nadii, której wątek ostatecznie dobiegł końca.

