Johnny Depp i Alice Cooper oddali hołd Ozzy'emu Osbourne'owi na koncercie

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat. Legendarny frontman heavy metalowego zespołu Black Sabbath zdążył pożegnać się z fanami na początku tego miesiąca podczas pożegnalnego koncertu Back To The Beginning, który miał miejsce na stadionie Villa Park w Birmingham. Ze względu na szybko postępującą chorobę Parkinsona, która pozbawiła go sprawności, Ozzy przez cały występ nie był w stanie wstać i musiał siedzieć na specjalnym tronie. Mimo wszystko udało mu się zrobić wielkie show i dostarczyć publiczności niezapomnianych emocji.

Informacja o śmierci Ozzy'ego wstrząsnęła nie tylko jego wiernymi fanami, ale też wieloma znanymi artystami, dla których ten również był prawdziwą legendą i wielką inspiracją. Do ich grona należą między innymi Alice Cooper i Johnny Depp, który w 2015 roku założyli zespół Hollywood Vampires wraz z Joe Perrym. Muzycy postanowili oddać Ozzy'emu hołd na scenie.

Johnny Depp i Alice Cooper zaśpiewali Paranoid w hołdzie dla Ozzy'ego Osbourne'a

Paranoid, czyli jeden z kultowych utworów w wykonaniu Ozzy'ego Osbourne'a, w piątek 25 lipca 2025 roku porwał publiczność na O2 Arena w Londynie. Tego dnia Alice Cooper zagrał tam swój koncert, podczas którego dołączył do niego Johnny Depp. Muzycy wykonali Paranoid w duecie. Depp zagrał na gitarze, a Cooper, ubrany w koszulkę z wizerunkiem Ozzy'ego, zaśpiewał piosenkę.

Nagranie występu możecie zobaczyć poniżej:

Alice Cooper zadedykował Ozzy'emu Osbourne'owi swój koncert

Alice Cooper wcześniej oddał hołd Ozzy'emu, dedykując mu swój koncert, który odbył się w Cardiff w Walii. Cooper wyznał, że dowiedział się o śmierci muzyka zaledwie kilka minut przed wejściem na scenę. W pewnym momencie zwrócił się do publiczności mówiąc:

Cały świat opłakuje dziś Ozzy'ego. W ciągu swojej długiej kariery zyskał ogromny szacunek wśród rówieśników i fanów na całym świecie jako niezrównany showman i ikona popkultury. Zawsze postrzegałem Ozzy'ego jako połączenie Księcia Ciemności, czyli postaci, którą widzieli jego fani, z błaznem. Od takiej właśnie strony widziała go jego rodzina i przyjaciele. Był i na zawsze pozostanie legendą rock and rolla. Rock and roll to rodzina i bractwo. Kiedy tracimy kogoś z nas, krwawimy. Żałuję, że nie poznałem lepiej mojego brata Ozzy'ego. Sharon, Jack, Kelly, Aimee i reszta rodziny Ozzy'ego – tego wieczoru modlimy się za was. Rozbił się gigantyczny głaz, ale rock będzie się toczył dalej.

Cooper opublikował w mediach społecznościowych wpis na temat tego koncertu, którzy znajdziecie poniżej: