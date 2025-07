Nowa kampania Sydney Sweeney oburzyła internautów i poruszyła... Biały Dom. O co chodzi?

fot. YouTube: American Eagle

Reklama

Sydney Sweeney (Euphoria, Biały Lotos, Tylko Nie Ty) jakiś czas temu połączyła siły z amerykańskim sklepem odzieżowym American Eagle na potrzeby reklamy dżinsów. Choć kampania ta zdaniem jej twórców miała na celu podniesienie świadomości na temat przemocy domowej, internauci zinterpretowali ją w inny sposób. W mediach społecznościowych szybko wylała się przez to fala hejtu na aktorkę. Na skandaliczne spoty reklamowe zdążył już zareagować Biały Dom.

Dlaczego reklama z udziałem Sydney Sweeney budzi kontrowersje?

Internauci są przekonani, że kampania reklamowa dżinsów z udziałem Sydney Sweeney rozpowszechnia "nazistowską" propagandę, ma eugeniczny przekaz i zmierza w kierunku ideałów białej supremacji. Dostępne w sieci reklamy wyraźnie dają bowiem do zrozumienia, że blondwłosa aktorka o niebieskich oczach ma ''świetne geny''. W jednym ze spotów można zobaczyć, jak Sydney Sweeney ubrana w parę dżinsów od American Eagle eksponuje swoją figurę i wymienia zalety produktu. Następnie na ekranie pojawia się napis "Sydney Sweeney has great jeans" (Sydney Sweeney ma świetne dżinsy), a na sam koniec reklamy aktorka mówi: ''widzicie, co tu zrobiłam, prawda?''. Tym sposobem nawiązuje do wspomnianego sloganu, podkreślając, że można go rozumieć również jako ''Sydney Sweeney ma świetne geny''. W języku angielskim "dżinsy" i "geny" zaliczają się bowiem do homonimów, czyli wyrazów o różnych znaczeniach, które brzmią tak samo. Ten fakt jest jeszcze bardziej podkreślony w kolejnym spocie, w którym aktorka zbliża się do billboardu z napisem "świetne geny", po czym wykreśla słowo "geny" i zastępuje je wyrazem "dżinsy". Ponadto w innym spocie z ust aktorki pada stwierdzenie, że ''geny są przekazywane z rodziców na potomstwo, często determinując cechy takie jak kolor włosów, osobowość, a nawet kolor oczu. Moje dżinsy są niebieskie". Zaraz potem lektor mówi: "Sydney Sweeney ma świetne dżinsy".

Spora część internautów stwierdziła w komentarzach pod spotami, że są one oburzające i już nigdy nie kupią nic od marki American Eagle. Niektórzy internauci nie mają też wątpliwości co do tego, że reklamy są sekowane wyłącznie do zwolenników supremacji białych, a to, że kampania skupia się wokół idealnej genetyki aktorki jest co najmniej dziwne. Ponadto fani Sweeney nie są w stanie zrozumieć, dlaczego ta zgodziła się na występ w tak kontrowersyjnej kampanii i przypominają jej, że nie musi godzić się na wszystkie propozycje pracy.

Sydney Sweeney x American Eagle, oh my god. pic.twitter.com/tDkeGT9R7G — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) July 24, 2025 ROZWIŃ ▼

Przedstawiciel Białego Domu broni kampanii American Eagle

Szef działu komunikacji Białego Domu, Steven Cheung, stanął w obronie kampanii American Eagle z udziałem Sydney Sweeney. W jednym z wpisów na swoim profilu na platformie X ostro skrytykował osoby, które są oburzone reklamami i stwierdził, że nie zgadza się z tym, że spoty powinny być potępiane za gloryfikowanie pochodzenia oraz wyglądu aktorki. Nawiązał też do tego, że Donald Trump ponownie został prezydentem USA:

Cancel Culture, która wymknęła się spod kontroli. o wypaczone, idiotyczne i tępe liberalne myślenie jest głównym powodem, dla którego Amerykanie zagłosowali tak, jak zagłosowali w 2024 roku. Mają dość tego g*wna.