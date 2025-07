Nowe Igrzyska śmierci będą kręcone w Polsce. To już drugi film z serii w naszym kraju

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Color Force / Lionsgate

Reklama

Konto w serwisie X (dawniej Twitter) o nazwie Divinity Seeker 0publikowało nieoficjalne informacje o miejscach, w których odbywają się zdjęcia do filmu Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek.

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - zdjęcia

Według posta na X, aktualnie zdjęcia do filmu odbywają się w Somiedo Natural Park w Hiszpanii. Później mają przenieść się do Dortmundu (Niemcy), a następnie we wrześniu do Polski, gdzie potrwają aż dwa miesiące. Nie mamy jeszcze żadnego oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

ROZWIŃ ▼

W Polsce powstała część zdjęć do Ballady ptaków i węży. Zdjęcia powstawały głównie w Hali Stulecia we Wrocławiu, a także w okolicach Boguszowa-Gorc i na zalewie w Grzędach.

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - fabuła, data premiery

Co 25 lat odbywa się specjalna edycja Głodowych Igrzysk, Ćwierćwiecze Poskromienia. Fabularnie będziemy śledzić wydarzenia z 50 Igrzysk Śmierci, czyli drugiej edycji Ćwierćwiecza. To właśnie wtedy liczba trybutów wybieranych na arenę została podwojona, co czyniło te igrzyska jednymi z najkrwawszych w historii. Haymitch Abernathy stara się nie myśleć zbyt wiele o swoich szansach. Jedynie zależy mu, aby przetrwać i być z dziewczyną, którą kocha. Gdy zostaje wywołane jego imię, czuje, jak wszystkie jego marzenia się rozpadają. Wyrwany od rodziny i miłości, zostaje przewieziony do Kapitolu razem z trzema innymi trybutami z Dystryktu 12: młodą przyjaciółką, która jest dla niego prawie jak siostra, nałogowym hazardzistą i najbardziej nadętą dziewczyną w mieście. Na początku igrzysk Haymitch uświadamia sobie, że jest skazany na porażkę. Ale ma w sobie coś, co każe mu walczyć... i sprawić, by ta walka odbiła się daleko poza śmiercionośną areną.

Premiera kinowa filmu Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek odbędzie się 20 listopada 2026 roku.

Joseph Zada - Haymitch Abernathy Zobacz więcej Reklama

Igrzyska śmierci - marzenia fanów się spełniły. Oto, kto zagra Effie Trinket w prequelu