Gra o tron: serialowy Góra pobił rekord świata. Podniósł ponad pół tony

Hafþór Júlíus Björnsson, który zagrał Górę w serialu Gra o tron jest też islandzkim profesjonalnym strongmanem, powszechnie uważanym za jednego z najwybitniejszych sportowców siłowych wszech czasów. Jest pierwszym i jedynym człowiekiem, który wygrał zawody Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man i World's Strongest Man w tym samym roku kalendarzowym. Jeśli chodzi o czystą siłę fizyczną, pobił ponad 120 rekordów świata. Ostatni z nich to 505 kilogramów w martwym ciągu.

Björnsson dokonał historycznego wyczynu podczas zawodów dla siłaczy i trójboistów siłowych Eisenhart Black Competition w Niemczech 26 lipca 2025 roku. Podniósł o cztery kilogramy więcej niż swój poprzedni rekord w martwym ciągu wynoszący 501 kilogramów w 2020 roku. 505-kilogramowy martwy ciąg Björnssona pobił rekord zawodowy Eddiego Halla z Mistrzostw Świata w Martwym Ciągu w 2016 roku, wynoszący 500 kilogramów.

Hafthor Björnsson miał na sobie strój do martwego ciągu i pas obciążeniowy, przymocowany do sztangi paskami w kształcie ósemek. Przetoczył sztangę w swoją stronę, aby zainicjować ruch.

Początkowo miał problemy, gdy sztanga zbliżyła się do kolan, ale zdołał przezwyciężyć wszelkie trudności i wyprostować się, by chwilę później otrzymać od sędziego komendę "opuść".

Hafthor Björnsson – kariera aktorska

Hafthor Björnsson po raz pierwszy wystąpił w serialu Gra o Tron jako Gregor „Góra” Clegane w czwartym sezonie w sierpniu 2013 roku. Była to jego pierwsza rola aktorska. Był trzecią osobą, która odgrywała tę postać, po Conanie Stevensie i Ianie Whyte. Wcielał się w postać Góry w sezonach od czwartego do ósmego. Hafthor został obsadzony również w roli Mongkuta w filmie Kickboxer: Retaliation z 2017 roku.