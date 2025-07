Pamela Anderson i Liam Neeson są parą. Ten film ich połączył

fot. Paramount

Pamela Anderson i Liam Neeson jakiś czas temu połączyli siły na planie Nagiej broni, gdzie zagrali parę. Nową odsłonę słynnego filmu akcji w Polsce można oglądać od 1 sierpnia 2025 roku. Neeson jakiś czas temu przyznał w rozmowie z portalem People, że praca z Anderson była dla niego przyjemnością i stwierdził, że jest w niej ''szaleńczo zakochany''. Aktorka wyznała z kolei, że ''Liam to idealny dżentelmen, który wydobywa z ciebie to, co najlepsze''. Co ciekawe, podczas swojego występu w programie TODAY, aktorzy udawali nawet namiętny pocałunek. Internauci zaczęli podejrzewać, że podczas wspólnej pracy na planie aktorzy naprawdę się w sobie zakochali. Oni sami nie potwierdzili jeszcze swojego związku. Aktorka stwierdziła w niedawnej rozmowie z serwisem Extra, że ''po prostu się lubi'' z Neesonem. Ten wymownie odpowiedział wtedy: ''to rozwinęło się bardzo naturalnie. Do niczego się nie zmuszamy''. Osoba blisko związana z aktorami przekonuje za to, że rzeczywiście połączyło ich coś więcej niż przyjaźń.

Pamela Anderson i Liam Neeson są razem

Anonimowy informator pod koniec lipca 2025 roku przekazał portalowi People, że Pamela Anderson i Liam Neeson nie ukrywają już swojego związku. Informator określił go jako ''rozwijający się romans''. Warto wspomnieć, że aktorów łączy spora różnica wieku. Anderson ma 58 lat, a Neeson 73 lata. Według informatora nie mają z tym problemu, a Pamela Anderson jest zafascynowana Liamem Neesonem.

Relacją Pameli Anderson i Liama Neesona zainteresował się również portal Daily Mail, któremu udało się z kolei ustalić, że staje się ona coraz bardziej poważniejsza. Para podobno spędza razem czas głównie w posiadłości aktorki w Kanadzie:

Pam gotuje i zajmuje się ogrodem, co jest bardzo niehollywoodzkie. Liam to uwielbia. (...) Pam opowiadała znajomym, że Liam jest w niej zakochany i robi dla niej wiele miłych rzeczy. Na przykład wysyła jej kwiaty i spędza czas z jej synami i psami

Poniżej możecie zobaczyć wcześniej wspomniane nagranie pocałunku Pameli Anderson i Liama Neesona: