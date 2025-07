Dziedzictwo z przerwą w emisji. Od kiedy i dlaczego?

fot. materiały prasowe TVP

Dziedzictwo to turecka telenowela, która zadebiutowała na antenie polskiej telewizji 30 marca 2023 roku. Od tego momentu cieszy się dużą popularnością. Jej oryginalny tytuł to Emanet. Premiera serialu w Turcji odbyła się w 2020 roku i obecnie jest tam emitowany jego czwarty sezon, a prace nad piątym są w toku. Przypomnijmy, że głównymi bohaterami telenoweli są Yaman i Seher. Historia ich miłości jest pełna wzlotów i upadków. Para co jakiś czas rozstaje się, by potem do siebie wrócić. W 2. sezonie, który mogli oglądać polscy fani Dziedzictwa, również nie brakowało takich sytuacji. Źródłem ich kłopotów w ostatnim czasie był wypadek Sehran, na skutek którego straciła pamięć, a to doprowadziło do rozwodu. Ostatecznie jednak uczucie zwyciężyło i są ze sobą bardzo szczęśliwi. Dla wielbicieli tej telenoweli mamy istotną informację. Mogą być niezadowoleni/

Dziedzictwo bez nowych odcinków. Kiedy telenowela powróci do emisji?

3. sezon serialu Dziedzictwo jest emitowany w Polsce od 10 maja 2025 roku. Niestety w najbliższym czasie fani nie obejrzą jego premierowych odcinków. Ostatni 651 epizod przed przerwą zostanie wyemitowany w niedzielę 3 sierpnia. Od poniedziałku 4 sierpnia w porze emisji telenoweli będzie transmitowana tegoroczna odsłona Tour de Pologne 2025. Dziedzictwo powróci na antenę TVP1 w poniedziałek 11 sierpnia 2025 roku o 16:05.