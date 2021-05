BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 149-153. Co się wydarzy? Ula i Marek zaskoczą widzów!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Do 21 maja, a tym samym do wakacyjnej przerwy w emisji serialu BrzydUla 2, został już niewiele czasu i niewiele odcinków. Wygląda więc na to, że twórcy chcą miłośnikom serii wynagrodzić zapowiedziane kilkumiesięczne rozstanie z bohaterami produkcji TVN, dostarczając widzom sporo emocji w nadchodzących epizodach - świadczą o tym fotosy. Wygląda na to, że będzie się sporo działo... Zdjęcia z odcinków 149-153 oraz streszczenie znajdziecie oczywiście w naszych galeriach.

BrzydUla 2 okazała się hitem stacji TVN, od poniedziałku do piątku gromadząc przed telewizorami rzecze fanów. Ze względu na liczbę odcinków (wyjściowo seria miała liczyć ich 180), trudno było uniknąć słabszych momentów, lecz perypetiom Uli Dobrzańskiej i jej znajomych udało się utrzymać zainteresowanie widzów. Świadczy o tym świetna oglądalność serii.

Zajrzyjcie do naszych galerii, by dowiedzieć się, co się wydarzy w ostatnich odcinkach przed wakacjami.

BrzydUla 2 - odcinki 149-153 - co się wydarzy?

Wygląda na to, że ostatnie epizody przed przerwą wakacyjną dostarczą widzom sporo emocji. Dużo czasu spędzimy z Madame Hu i Sebastianem, którzy będą ukrywać się przed panem Hu. Nie obejdzie się bez konfliktu, lecz Violetta znajdzie w sobie odwagę, by wytłumaczyć Olszańskiemu całą sytuację związaną z listem. Bożenka przeżywać będzie kryzys, a Ania będzie mieć trudności, by dodać jej motywacji. Maciek przyjedzie do Polski, natomiast jego mama będzie chciała spędzić z nim ten czas. Prawnik Ani będzie usiłował namówić ją na ugodę z Kacprem. Nowy asystent Miro i Sławo będzie próbował odnaleźć się w pracy, a jego tajemnica wyjdzie na jaw. Aleks wyjdzie ze szpitala, a jego ocena Pauliny w roli prezeski okaże się daleka od pozytywnej... Marek wyprowadzi się z domu, zaś Ewa zaprezentuje swoje szpiegowskie umiejętności. Najwięcej zaskoczeń przyniesie ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną. To w nim Marek przyniesie Uli kwiaty z okazji rocznicy ślubu, a wtedy Dobrzańscy dadzą się ponieść uczuciom!

BrzydUla 2 - obsada

Do stałej obsady serialu BrzydUla 2 należą lubiani przez publiczność aktorzy - Julia Kamińska w tytułowej roli, Filip Bobek grający jej męża, Marka Dobrzańskiego, Łukasz Simlat w roli Adama Turka, Łukasz Garlicki w roli Sebastiana Olszańskiego, Małgorzata Socha jako Violetta Kubasińska-Hu, Maja Hirsch jako serialowa Paulina Febo, Mariusz Zaniewski jako jej brat Aleks Febo, Dorota Pomykała jako Ala, Krzysztof Czeczot jako Maciek, przyjaciel Uli. Marek Włodarczyk wciela się w rolę ojca Uli, a Nel Kaczmarek w jego córkę, Beatkę. Paulina Kondrak to księgowa Bożenka. Jakiś czas temu do serialu dołączył także Piotr Borowski w roli Francesco Capone.

