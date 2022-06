C-3PO jak żywy. Figurka ze Star Wars w skali 1 do 1 zachwyca

fot. Sideshow Collectibles

Sideshow Collectibles znane jest z tego, że tworzy kapitalne eksponaty kolekcjonerskie, które kosztują krocie, ale jakość zawsze jest chwalona i doceniana. Ich nowym produktem jest figurka C-3Po z Gwiezdnych Wojen w skali 1:1. Jej wysokość wynosi 188 cm, a szerokość to 71,1 cm.

C-3Po - figurka zachwyca

Przyglądając się zdjęciom trudno nie wyjść z podziwu, bo Sideshow Collectibles znów zrobiło coś, co wielu fanów zachwyci. Widać, że wszelkie szczegóły są dopracowane w najmniejszym detalu. Co ciekawe, ręce można ustawiać, aby zmieniać jego posturę.

Co więcej, figurka ma losowo nagrane kwestie z filmów. Może więc recytować różne dialogi z Gwiezdnej Sagi, a żeby to włączyć, wystarczy będzie użyć pilota. Nawet jego oczy mogą święcić, co w filmach oznaczało, że jest włączony. Przełącznik znajduje się z tyłu głowy.

Cena w preorderze za C-3Po wynosi 8500 dolarów. Wysyłka zaplanowana jest na okres od listopada 2022 do lutego 2023 roku.

R2-D2 jak żywy

Co więcej, Sideshow Collectibles ma też figurkę R2-D2 w skali 1:1. Fani z pokaźnym portfelem mogą więc zgarnąć popularny duet na raz. Na R2-D2 też trwa preorder, a cena to 7600 dolarów. Wysyłka w czerwcu i lipcu 2022 roku, ale wciąż zakup jest dostępny.