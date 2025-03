Nadciąga handheld tworzony we współpracy z Microsoftem. Co wiemy o Project Kennan?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jez Corden z serwisu Windows Central ujawnił nowe informacje na temat niezapowiedzianego jeszcze urządzenia, które ma być efektem współpracy między firmami Microsoft oraz ASUS. Sprzęt o roboczej nazwie "Project Kennan" to handheld z Windowsem na pokładzie. Gigant z Redmond ma zadbać o to, by system operacyjny został odpowiednio przystosowany do przenośnej formy. Z tego, co zdradził Corden, najwięcej uwagi poświęcono aplikacji Xbox oraz nakładce Xbox Game Bar.

Dziennikarz zdradza, że Project Kennan ma przypominać ASUS ROG Ally, choć wygląd urządzenia zostanie zmodyfikowany, by bardziej przypominało ono sprzęt z rodziny Xbox. "Zaufane źródła" miały przekazać Cordenowi, że handheld będzie posiadał dodatkowy przycisk z logo marki, a uchwyty z tyłu staną się nieco większe.

Niestety, jako że nadchodzący handheld będzie po prostu pecetem z Windowsem, to nie uruchomi on gier dostępnych wyłącznie na Xboksie. Ma on jednak bez problemu radzić sobie z tytułami z Xbox Game Pass, które dostępne są na PC, a użytkownicy będą mogli również instalować inne launchery, takie jak Steam, GOG, Epic Games Store czy Battle.net.

Project Kennan ma zadebiutować jeszcze w tym roku, ale dokładna data, specyfikacja sprzętowa oraz cena urządzenia nie są jeszcze znane. Corden spekuluje jednak, że zainteresowani będą musieli liczyć się z wydatkiem od 499$ do 599$, a więc od około 1930 do 2320 zł.