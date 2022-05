Gwiezdne Wojny - nowe zabawki od Hasbro i LEGO. Inkwizytorzy z Obi-Wana Kenobiego i nie tylko

LEGO

Wygląda na to, że serial Obi-Wan Kenobi zdominował nową serię zabawek od Hasbro związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Jest jednak jeden zestaw szczególny, który nie jest bezpośrednio związany z nową produkcją Disney+. Fani otrzymają możliwość zakupu figurki Ralpha McQuarrie'a (w zestawie z Lordem Vaderem), projektanta odpowiedzialnego za stworzenie wizualnego stylu oryginalnych filmów George'a Lucasa. To on wymyślił wszystkie wizerunki od Dartha Vadera, Yody, Boby Fetta, po legendarne sceny, które przeszły do historii kina.

Nie zabrakło też figurek Inkwizytorów, których widzowie mogą oglądać we wspomnianym serialu, ale mamy też Dartha Maula z serii The Black Series. Poniżej w galerii jest również zestaw od firmy LEGO, która zaprezentowała statek Inkwizytorów, którym przylecieli na Tatooine w pierwszym odcinku produkcji. Cena zestawu wynosi 99,99 dolarów. Zobaczcie:

Hasbro - L0-LA59 - droid, który pojawia się w serialu Obi-Wan Kenobi