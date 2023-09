Chłopi w amerykańskich kinach. Jest dystrybutor

fot. BreakThru Films

Reklama

Jak donosi Deadline, Sony Pictures będzie międzynarodowym dystrybutorem filmu Chłopi. Nabyli oni prawa do dystrybucji polskiego kandydata do Oscara na terenach Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Australii i Nowej Zelandii.

Film miał swoją międzynarodową premierę podczas wrześniowego festiwalu filmowego w Toronto, na którym zebrał świetne recenzje zachodniej prasy. Według rottentomatoes.com ma 100% pozytywnych recenzji ze średnią 8/10, więc obawy o to, że Amerykanie nie zrozumieją filmu o polskiej wsi są nieuzasadnione.

Chłopi w walce o Oscary

Przypomnijmy, że film został wybrany jako polski kandydat do nominacji do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Obok tego będzie on walczyć o nominację w kategoriach najlepszy film animowany oraz najlepsza muzyka. Reżyserzy DK Welchman oraz Hugh Welchman mają na koncie nominowanego do Oscara Twojego Vincenta.

Chłopi - o czym jest film?

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Chłopi - premiera 13 października w kinach.