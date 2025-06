Springsteen: Deliver Me From Nowhere - pierwszy zwiastun. Jeremy Allen White jako The Boss

fot. 20th Century Studios

Reklama

Moda na fabularyzowane filmy biograficzne o legendarnych muzykach nie słabnie. W zeszłym roku mogliśmy obejrzeć Kompletnie nieznanego, a w 2025 roku czeka na nas premiera Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Jak Jeremy Allen White sprawdza się w roli ikonicznego Bruce'a Springsteena? Oceńcie po nowym zwiastunie.

Marek Kondrat wraca do aktorstwa po latach — zagra kluczową postać w filmie Lalka!

W sieci zadebiutował właśnie zwiastun do filmu Springsteen: Deliver Me From Nowhere, który opiera scenariusz na książce Warrena Zanesa biorącej na tapet kulisy powstania albumu Nebraska z 1982 roku. W roli głównej Jeremy Allen White, reżyseruje Scott Cooper.

Deliver Me from Nowhere trafi do kin 24 października 2025 roku. Wybieracie się na seans?

Deliver Me from Nowhere - o czym jest film?

Deliver Me from Nowhere opowiada o Brusie Springsteenie i jego zmaganiach podczas tworzenia jego przełomowego albumu Nebraska z 1982 roku. W tym czasie pracował również nad kolejną płytą Born in the U.S.A. wraz z zespołem E Street Band, dzięki której osiągnął status ikony amerykańskiego popu. Film jest adaptacją książki pt. The Making of Bruce Springsteen's Nebraska autorstwa Warrena Zanesa.

Ponadto w obsadzie filmu są Jeremy Strong (jako Jon Landau), Paul Walter Hauser (Mike Batlan), David Krumholtz (Al Teller), Stephen Graham (Douglas 'Dutch' Springsteen), Marc Maron (Chuck Plotkin), Gaby Hoffmann (Adele Springsteen), Johnny Cannizzaro (Stevie Van Zandt) i Harrison Sloan Gilbertson.

Przypomnijmy, że Springsteen i jego menadżer Jon Landau są aktywnie zaangażowani w projekt.

Najlepsze filmy biograficzne wg Forbesa [RANKING]