Święta 2024 - co obejrzeć w długi weekend? Nowości na VOD i premiery kinowe

Już w wielu domach na całym świecie Michael Buble śpiewa: It's beginning to look a lot like Christmas... W kuchni odczuwamy aromat pierniczków, a choinka została przyozdobiona bombkami. Koniec grudnia zawsze oznacza przerwę świąteczną, jednak tym razem nie tylko uczniowie i studenci mogą cieszyć się dłuższym czasem wolnym od obowiązków. Tegoroczne święta szczęśliwie trafiły na środek tygodnia, dzięki czemu czekają nas zaledwie dwa dni robocze. Kinomaniacy z pewnością już zacierają ręce - a my przychodzimy z poradami, co warto obejrzeć w tym okresie. Przed wami lista nowości, które warto zobaczyć w dniach 23-29 grudnia.

KINO - co obejrzeć w długi weekend świąteczny? Lista nowości

Tydzień świąteczny będzie idealną okazją, by nadrobić prequel osadzony w uniwersum Króla lwa, jednej z najsłynniejszych historii Disneya. Mufasa: Król lew będzie dostępny w polskich kinach już od 20 grudnia. Oprócz tego, w późniejszych dniach do kin wejdzie produkcja Marii Zbąskiej, która debiutowała na festiwalu w Gdyni, a także laureat nagrody Złotego Lwa na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Chodzi o To nie mój film oraz W pokoju obok.

Warto przyjrzeć się również produkcjom, które Multikino przygotowało na ten czas. Na wielkim ekranie będzie można zobaczyć 2001: Odyseja kosmiczna oraz produkcję uważaną za jeden z najlepszych filmów koncertowych wszech czasów.

VOD - co obejrzeć w długi weekend świąteczny? Lista nowości

Netflix zaskakuje kolejnymi transmisjami na żywo, które szczególnie fanom amerykańskiego futbolu przypadną do gustu. Co więcej, w przeciwieństwie do ostatniej gali freak-fightowej z Jake'm Paulem i Mike'm Tysonem, tym razem godzina transmisji jest przychylna również Polakom. Zatem, jeżeli chcielibyście obejrzeć świąteczne rozgrywki NFL, mecz Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers został zaplanowany na 25 grudnia o godz. 19.00. Z kolei Baltimore Ravens zmierzą się z Houston Texans tego samego dnia o 22.30. Podczas rozgrywek zaplanowano również występ Beyoncé.

Streamer przygotował jeszcze jedną, głośną premierę, czyli 2. sezon koreańskiego hitu Squid Game, który zadebiutuje w Drugi Dzień Świąt - 26 grudnia. Zaczyna się nowa gra, w której zwycięski Gi-hun postanawia położyć kres morderczym rozgrywkom.

U konkurencji nie powieje nudą. Prime Video wkroczy 27 grudnia z wyczekiwaną kontynuacją hiszpańskojęzycznego romansu, który swego czasu stał się viralem na TikToku. Tymczasem Disney+ będzie kontynuował emisję odcinków finałowego sezonu What If...? oraz Załogi rozbitków, czyli produkcji osadzonej w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Z kolei Święta w SkyShowtime zostaną przypieczętowane prequelem Cichego miejsca, który wreszcie będzie dostępny w ofercie abonamentowej.