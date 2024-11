Zwiastun Supermana wymaga poprawek? James Gunn odpowiada i nie zaprzecza

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Superman to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji komiksowych przyszłego roku. Film Jamesa Gunna z Davidem Corenswetem w roli głównej stoi przede nie lada wyzwaniem, jakim jest udane rozpoczęcie kinowej, aktorskiej części nowego DCU, które formalnie rozpocznie się jeszcze w tym roku z premierą animowanego Creature Commandos. Reżyser filmu o Człowieku ze stali przekonywał, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć zwiastun jego filmu. Okazuje się, że niektórzy mieli już okazję to zrobić i jeśli wierzyć plotkom - zwiastun nie spotkał się z ciepłym odbiorem.

O wszystkim poinformował Dan Marcus, filmowiec i scenarzysta, który na swoim profilu X (wcześniej Twitter) opublikował niepokojące wieści:

Nie mogę się doczekać zwiastuna Supermana. Warner Bros. nakłada wewnątrz ogromną presję na to, żeby ten zwiastun został dobrze przyjęty. Studio poprosiło o kilka różnych wersji, żeby znaleźć tą najlepszą. Żeby wszystko było jasne - każdy zwiastun ma kilka różnych wersji. Podobno przedstawiono studiu niemal finalną wersję kilka tygodni temu. Studio nie było zadowolone. Powiedzieli: "ma być lepszy."

AKTUALIZACJA

James Gunn odniósł się do powyższej plotki po tym, jak jeden z fanów go o nią zapytał. Reżyser odpowiedział na portalu Threads:

Po części to prawda. Ale kiedy powiedział "studio", to w rzeczywistości chodzi o mnie. Jedyne "studio", które ma cokolwiek wspólnego z cięciem lub robieniem czegokolwiek ze zwiastunem produkcji DC Studios, to ja i Peter (chociaż to ja więcej wymagam kreatywnie). To ten sam rygorystyczny proces, przez który przechodziłem przy cięciu zwiastunów do Strażników Galaktyki. Naciskanie na ludzi od marketingu, przycinanie, wycinanie - wszystko to, żeby mieć wersję, która jest godna jakości filmu. A co do moich uwag - były konkretniejsze niż zwykłe "ma być lepszy."

