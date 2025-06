Włosi zrobili kino kopane. Zobacz zwiastun Kung Fu in Rome

fot. materiały prasowe

Kung Fu in Rome to włoski film akcji w reżyserii Gabriela Mainettiego. Do głównej roli zaangażowano kaskaderkę Yaxi Liu, dla której jest to dopiero druga rola aktorska. Wcześniej pracowała jako dublerka Liu Yifei w hollywoodzkiej Mulan. Liu od dziecka trenuje chińską sztukę walki wushu i posiada profesjonalne umiejętności w tej dziedzinie.

Kung Fu in Rome – zwiastun

Tak prezentuje się wersja zapowiedzi przygotowana na rynek niemiecki.

Kung Fu in Rome – opis fabuły

Historia opowiada o tajemniczej młodej kobiecie, która przybywa do Rzymu, by odnaleźć zaginioną siostrę. Przeznaczenie sprawia, że na jej drodze staje syn właściciela zadłużonej restauracji. Razem trafiają do niebezpiecznego świata przestępczego podziemia Rzymu. Aby przeżyć, muszą walczyć ramię w ramię – stawka jest wysoka. Czeka ich konfrontacja z brutalnymi gangami i barierami kulturowymi.

W obsadzie znaleźli się włoscy aktorzy: Enrico Borello (Lovely Boy), Sabrina Ferilli (Wielkie piękno), Marco Giallini (Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie) i Luca Zingaretti (Komisarz Montalbano).

Kung Fu in Rome miał swoją premierę we Włoszech w maju. W pozostałych krajach film trafi do kin w sierpniu. Data premiery w Polsce nie jest znana.