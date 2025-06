Matrix 5 nie będzie rebootem? Nowy przeciek sugeruje kierunek fabuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niezawodny Daniel Richtman, którego doniesienia często się potwierdzały, opublikował pierwsze szczegóły o filmie Matrix 5. Według jego źródeł w fabule zostanie wykorzystana postać Neo, którą ponownie zagra Keanu Reeves. Nie wiadomo jednak, jak duża ma to być rola ani czy będzie to główny bohater. Po ogłoszeniu projektu z 3 kwietnia 2024 roku nadal nie wiadomo, czym ma być Matrix 5. Dzięki temu przeciekowi wiadomo przynajmniej, że w jakimś stopniu będzie to kontynuacja osadzona w tym samym świecie. Wiele osób spekulowało na temat rebootu.

Co wiemy o Matrixie 5?

Reżyserem i scenarzystą jest Drew Goddard. To pierwsza sytuacja, gdy projekt w świecie Matrixa powstaje bez udziału twórczyń franczyzy – sióstr Wachowskich. Decyzję podjęto po nieudanym filmie Matrix Zmartwychwstania, który zebrał słabe recenzje widzów i krytyków oraz okazał się wielką klapą finansową w kinach.

Goddard to przede wszystkim świetny i doceniany scenarzysta. Napisał scenariusze m.in. do takich filmów jak Marsjanin, Cloverfield czy World War Z. Jako reżyser i scenarzysta pracował nad filmami Dom w głębi lasu oraz Źle się dzieje w El Royale. Znamy go też jako twórcę serialu Daredevil dla platformy Netflix.

Matrix 5 nie ma jeszcze daty premiery.