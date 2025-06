Steve Buscemi w Wednesday. Klip ujawnia nową postać z 2. sezonu!

Steve Buscemi to jedna z nowych twarzy w 2. sezonie serialu Wednesday. Najnowsze wideo promuje Akademię Nevermore – szkołę, do której uczęszcza Wednesday Addams. Popularny aktor wciela się w nowego dyrektora, który w stylizowanym na szkolny spot promocyjny materiale zaprasza do nauki w tej wyjątkowej placówce.