The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

The Floor to teleturniej prowadzony przez Mikołaja Roznerskiego. Program spodobał się widzom, jednak czy będzie kontynuowany?
fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
The Floor to dynamiczny teleturniej, w którym stu uczestników staje do walki w serii pojedynków na najbardziej spektakularnej arenie quizowej na świecie. Cała "podłoga" podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynają grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogą przejmować ich teren. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany jest losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na “podłodze”. Kategorie są różnorodne – od sportowców i hollywoodzkich aktorów, przez kultowe budynki, po faunę i florę. Po każdym pojedynku zwycięzca staje przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta? Tu potrzeba znacznie więcej niż samej wiedzy. Liczy się szybkość, strategia i przewidywanie ruchów rywali. Zwycięzca może być tylko jeden. 

Pierwsza polska edycja programu zadebiutowała na antenie TVN w maju 2025 roku. Telewidzowie chętnie oglądali emocjonujące pojedynki pomiędzy uczestnikami i z pewnością zastanawiają się, czy format będzie kontynuowany?  Mamy dobrą wiadomość - już wiadomo, że program doczeka się kolejnej edycji.

The Floor z 2. edycją. Jak zgłosić się do programu?

The Floor to teleturniej dla wszystkich, którzy lubią rywalizację i nie boją się wyzwań. Zgłosić może się każdy, kto ukończył 18 lat i chce sprawdzić się w emocjonującej rozgrywce. Wystarczy wejść w formularz zgłoszeniowy dostępny na dedykowanej stronie, wypełnić go staranie i przesłać swoje zgłoszenie. Rejestracja już trwa. Pierwszy etap castingu odbył się w Warszawie w czerwcu i lipcu, a  teleturniej nagrywany będzie w Holandii w sierpniu 2025 roku.

