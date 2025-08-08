The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

The Floor to dynamiczny teleturniej, w którym stu uczestników staje do walki w serii pojedynków na najbardziej spektakularnej arenie quizowej na świecie. Cała "podłoga" podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynają grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogą przejmować ich teren. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany jest losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na “podłodze”. Kategorie są różnorodne – od sportowców i hollywoodzkich aktorów, przez kultowe budynki, po faunę i florę. Po każdym pojedynku zwycięzca staje przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta? Tu potrzeba znacznie więcej niż samej wiedzy. Liczy się szybkość, strategia i przewidywanie ruchów rywali. Zwycięzca może być tylko jeden.

Pierwsza polska edycja programu zadebiutowała na antenie TVN w maju 2025 roku. Telewidzowie chętnie oglądali emocjonujące pojedynki pomiędzy uczestnikami i z pewnością zastanawiają się, czy format będzie kontynuowany? Mamy dobrą wiadomość - już wiadomo, że program doczeka się kolejnej edycji.

The Floor z 2. edycją. Jak zgłosić się do programu?

The Floor to teleturniej dla wszystkich, którzy lubią rywalizację i nie boją się wyzwań. Zgłosić może się każdy, kto ukończył 18 lat i chce sprawdzić się w emocjonującej rozgrywce. Wystarczy wejść w formularz zgłoszeniowy dostępny na dedykowanej stronie, wypełnić go staranie i przesłać swoje zgłoszenie. Rejestracja już trwa. Pierwszy etap castingu odbył się w Warszawie w czerwcu i lipcu, a teleturniej nagrywany będzie w Holandii w sierpniu 2025 roku.

