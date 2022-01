Czarna Wdowa i Eternals w walce o Oscary? Disney szykuje kampanię

Źródło: materiały prasowe

Na stronie Disney Studios poświęconej informacji o walce o nagrody widzimy, że znalazły się dwa filmy Marvel Studios: Czarna wdowa oraz Eternals. Oba mają zostać zgłoszone do walki o nominację do Oscara w najważniejszych kategoriach. Disney więc będzie walczyć o to, by oba filmy zostały wyróżnione nie tylko w kategoriach technologicznych, w których nominacja wydaje się formalnością, bo widowiska MCU zawsze prezentują najwyższy poziom.

Czarna Wdowa z najlepszą aktorką

Dość ciekawy jest fakt, że Disney zgłasza Scarlett Johansson w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Można więc już zakończyć spekulacje, że studio będzie niechętne do aktorki po całej aferze z pozwem z 2021 roku. Oczywiście widzimy, że w innych kategoriach są wszyscy aktorzy wymienieni: Florence Pugh, Olga Kurylenko, Rachel Weisz, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt i Ray Winstone. Dlatego też należy to traktować z dystansem, bo skoro takie role epizodyczne są wymieniane jak Kurylenko czy Fagbenle, to wiemy, że po prostu Disney z automatu wymienił wszystkich, a raczej nikt nie wierzy w nominacje w tych kategoriach. Żaden ekspert czy fan nie sądzi, by ten film miał jakość do nominacji do Oscara.

Eternals z najlepszymi aktorami

Inaczej wygląda to przy Eternals, bo tutaj nie ma wrzucenia wszystkich do nominacji z automatu w jednej kategorii. Dzięki większej grupie decydenci musieli podjąć decyzję, kto będzie zgłoszony w kategoriach pierwszoplanowych. Tutaj są to dwie osoby: Gemma Chan oraz Richard Madden. Reszta obsady znajduję się w kategoriach drugoplanowych.

Czy oba filmy mają szansę w innych kategoriach niż technologiczne? Jest to raczej wątpliwe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę średnie recenzje Czarnej Wdowy i raczej negatywne Eternals.

