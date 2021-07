Scarlett Johansson vs Disney - jest odpowiedź giganta na pozew aktorki

fot. Marvel Studios

The Walt Disney Co. opublikowało oświadczenie, z którego wynika, że oskarżenia Scarlett Johansson są bezzasadne i nieprawdziwe. Johansson twierdziła, że premiera hybrydowa filmu Czarna wdowa, czyli jednoczesne wprowadzenie superprodukcji do kin i na platformę Disney+, sprawiło, że straciła na tym interesie, ponieważ zgodnie z kontraktem miała dostać procent ze sprzedaży biletów do kin.

Disney na to odpowiada wprost: premiera na Disney+ w usłudze Premier Access pozwoliła Scarlett Johansson zarobić więcej.

- Ten pozew jest bezzasadny. Jest on szczególnie smutny i niepokojący, bo lekceważy przerażające i globalne konsekwencje pandemii COVID-19. Disney w pełni wywiązał się z kontraktu z panną Johansson. Co więcej, premiera Czarnej Wdowy na Disney+ w usłudze Premier Access pozwoliła jej zarobić dodatkowe pieniądze ponad podstawową wypłatę w wysokości 20 mln dolarów.

Kontrakty z aktorami z najwyższej półki przeważnie tak działały. Ponad podstawowe wynagrodzenie (w tym przypadku 20 mln dolarów) dodawano procent z wpływów z kin. W przypadku filmów MCU jest to dość duża kwota. Czarna Wdowa do tej pory zebrała 319.4 mln dolarów z całego świata.

Przypomnijmy, że Disney oraz Marvel Studios podjęli decyzję o premierze Czarnej Wdowy w VOD z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.