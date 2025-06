Gwiazda muzyki pop w nowych X-Menach? Marvel mógłby dzięki niej spełnić plany z lat 80.

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel Comics/Materiały prasowe z albumu Sabriny Carpenter

Jaka jest historia superbohaterki w komiksach? Dazzler zadebiutowała w zeszycie Uncanny X-Men #130 w lutym 1980 roku. Była w stanie przekształcać wibracje dźwiękowe w wiązki światła i energii. Pracowała jako piosenkarka i w trakcie koncertów wykorzystywała swoje moce, by tworzyć piękne efekty wizualne na scenie. Niestety, z czasem fani odkryli, że jest mutantką, przez co musiała szukać schronienia u X-Menów.

Dlaczego obsadzenie w tej roli Sabriny Carpenter może być dobrym pomysłem? Po pierwsze, gwiazda wizualnie przypomina komiksową superbohaterkę, co jest ważne dla wielu fanów. Po drugie, jest zarówno piosenkarką, jak i aktorką — zagrała między innymi w Dylemacie, Chmurach i serialu Dziewczyna poznaje świat. Ma więc dwie główne umiejętności, potrzebne do tej roli. Warto dodać, że sama Carpenter jest wielką fanką Spider-Mana i w 2022 roku powiedziała, że chciałaby zagrać w filmie akcji takim jak Kick-Ass.

Sabrina Carpenter mogłaby nagrać album jako Dazzler

Warto również przybliżyć powód powstania Dazzler. Początkowo miała być owocem współpracy Casablanca Records i Marvel Comics. Firmy miały ambitny plan: stworzyć międzyplatformową postać, która będzie działała zarówno w komiksach, filmach i serialach, jak i na prawdziwej scenie. Chcieli znaleźć wokalistkę, która byłaby w stanie nagrać cały album jako Dazzler. Oczywiście, nie doszło to do skutku i ostatni raz widzieliśmy postać na ekranie w X-Men: Mroczna Phoenix.

Gdyby teraz Marvel Studios zaangażowało Sabrinę Carpenter i przekonało ją do nagrania albumu jako Dazzler, mogłoby po latach zrealizować te ambitne plany. Szczególnie, że to obecnie jedna z najgorętszych gwiazd muzyki pop, na której nowe piosenki czeka wielu fanów. To mogłoby być świetne zagranie marketingowe.

