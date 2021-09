Czerwona nota - zwiastun widowiska. Jak do tej pory najdroższa superprodukcja Netflixa

fot. Netflix

Czerwona nota to wielka superprodukcja rozrywkowa wyprodukowana przez Netflixa. Żaden film w historii platformy nie miał tak dużego budżetu, a ten sięga 150 mln dolarów. Na obecną chwilę jest to więc najdroższy zrealizowany film w historii platformy, ale The Gray Man w reżyserii braci Russo ma to przebić, bo to widowisko ma budżet wysokości 200 mln dolarów.

Pierwszy zwiastun trafił do sieci i pokazuje, czego się spodziewać oraz... zaskakuje, bo wygląda na to, że... Gal Gadot gra czarny charakter! Dwayne Johnson wciela się w agenta FBI, a Ryan Reynolds w złodzieja, który mu pomaga schwytać nikczemną kryminalistkę. Jednakże według opisu fabuły cała trójka ma współpracować, aczkolwiek trailer tego nie zapowiada.

Czerwona nota - zwiastun

Czerwona nota - o czym film?

W pełnym akcji i napięcia filmie w wyniku brawurowego napadu zostaną zmuszone ze sobą do współpracy trzy postacie: czołowy profiler kryminalny FBI, złodziejka sztuki oraz rywalizujący z nią oszust.

Czerwona nota - premiera w listopadzie na Netflixie.