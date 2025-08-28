Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

Fot. Polsat

Ola Filipek jest związana z radiem od 2016 roku i przyznaje, że jest to jej "naturalne środowisko". Wiosną 2025 roku udowodniła widzom, że potrafi odnaleźć się również na parkiecie. Wzięła wtedy udział w emitowanej w Polsacie 16. edycji programu Taniec z gwiazdami, gdzie w parze z Wojciechem Kuciną dotarła do szóstego odcinka. Kilka miesięcy po pożegnaniu się z programem Ola Filipek wróciła do Polsatu, tym razem w roli prowadzącej halo tu polsat. W 2. sezonie programu śniadaniowego stworzy duet z Aleksandrem Sikorą. Co jeszcze warto wiedzieć o dziennikarce?

Ile lat ma Ola Filipek i skąd pochodzi?

Ola Filipek urodziła się 24 września 1994 roku. W 2025 roku skończy 31 lat. Pochodzi z Krakowa.

Jakie wykształcenie ma Ola Filipek?

Ola Filipek studiowała Elektroniczne Przetwarzanie Informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jak zaczęła się kariera Oli Filipek?

Kariera radiowa Oli Filipek zaczęła się poprzez udział w projekcie zatytułowanym eLO RMF, dzięki niemu młodzież z krakowskich liceów mogła poznać pracę w radio "od kuchni". Swój debiut na antenie RMF zaliczyła z kolei podczas EURO 2016. Była wtedy prowadzącą prognozy pogody.

Ola Filipek kocha zwierzęta

Ola Filipek prywatnie jest miłośniczką zwierząt. Ma kota o imieniu Herc i psa Teslę. Ola Filipek ma też doświadczenie na antenie telewizyjnej - komentowała i współprowadziła duże imprezy muzyczne.

Ola Filipek - Instagram

Ola Filipek prowadzi profil na Instagramie o nazwie @ola.filipek.