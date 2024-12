Black Myth: Wukong z darmową zawartością. Tryb wyzwań czeka na śmiałków!

fot. Game Science

Black Myth: Wukong otrzymał aktualizację o numerze 1.0.12.16581. Wprowadza ona pokaźna porcję nowej zawartości, w tym dwa tryby wyzwań, w których gracze zmierzą się z potężnymi wrogami.

Pierwszy z trybów to Return of Rivals. Skupia się on na starciach 1 na 1, w których ponownie zmierzymy się z wrogami znanymi z fabularnej kampanii, a do dyspozycji graczy oddano trzy poziomy trudności. Drugi tryb, Gauntlet of Legends, to starcia z grupami wrogów. Również w tym przypadku można skorzystać z ustawień, które pozwalają dostosować stopień wyzwania.

Oprócz tego w aktualizacji 1.0.12.16581 nie zabrakło nowego sprzętu dla głównego bohatera. Obejmuje on między innymi bronie i wyposażenie za ukończenie wyzwań, a także zestaw pancerza (Armor Set of Opulence), który dodano z okazji nadchodzącego Chińskiego Nowego Roku.

Z pełną listą nowości możecie zapoznać się na oficjalnej stronie gry.